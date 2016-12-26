Команда Трампа анонсирует отмену 70% указов Обамы

Избранный президент США Дональд Трамп после инаугурации намерен отменить 60 или 70% указов, подписанных действующим главой государства Бараком Обамой.



Об этом в интервью телеканалу Fox News заявил соратник Трампа, бывший спикер Конгресса США Ньют Гингрич.



«Также мне кажется, что он попробует наладить контакт с некоторыми представителями Демократической партии, что может удивить республиканцев», — сказал Гингрич, отметив, что данные действия помогут избранному президенту добиться увеличения количества своих сторонников в Белом доме и Сенате.

Он также считает, что избранный американский лидер сможет прекратить действие даже тех указов Обамы, которые в силу объективных обстоятельств не подлежат пересмотру.



Республиканец отметил, что для этого потребуется работа квалифицированной команды юристов, которые это сделают.



Гингрич сравнил наследие Обамы с «надувной куклой, из которой выпустили воздух, и она все сжимается и сжимается», а его политику, которую нынешний президент вел последнее время, с «отчаянным исступлением».



Инаугурация избранного президента США Дональда Трампа пройдет 20 января 2017 года.