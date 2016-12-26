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Понедельник,
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Команда Трампа анонсирует отмену 70% указов Обамы

По словам соратника избранного президента, бывшего спикера Конгресса США Ньюта Гингрича, речь идет, в том числе и о тех распоряжениях, которые по объективным причинам пересмотру не подлежат

Избранный президент США Дональд Трамп после инаугурации намерен отменить 60 или 70% указов, подписанных действующим главой государства Бараком Обамой. 

Об этом в интервью телеканалу Fox News заявил соратник Трампа, бывший спикер Конгресса США Ньют Гингрич.

«Также мне кажется, что он попробует наладить контакт с некоторыми представителями Демократической партии, что может удивить республиканцев», — сказал Гингрич, отметив, что данные действия помогут избранному президенту добиться увеличения количества своих сторонников в Белом доме и Сенате.

Он также считает, что избранный американский лидер сможет прекратить действие даже тех указов Обамы, которые в силу объективных обстоятельств не подлежат пересмотру.

Республиканец отметил, что для этого потребуется работа квалифицированной команды юристов, которые это сделают.

Гингрич сравнил наследие Обамы с «надувной куклой, из которой выпустили воздух, и она все сжимается и сжимается», а его политику, которую нынешний президент вел последнее время, с «отчаянным исступлением».

Инаугурация избранного президента США Дональда Трампа пройдет 20 января 2017 года.

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Известия // понедельник, 26 декабря 2016 года

Команда Трампа анонсирует отмену 70% указов Обамы

По словам соратника избранного президента, бывшего спикера Конгресса США Ньюта Гингрича, речь идет, в том числе и о тех распоряжениях, которые по объективным причинам пересмотру не подлежат

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