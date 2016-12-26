Неизвестный расстрелял репера Троя Эйва в Нью-Йорке

Инцидент произошел, когда исполнитель ехал на своем суперкаре
Неизвестный совершил покушение на американского рэпера Роланда Коллинса более известного как Трой Эйв (Troy Ave).
Как сообщает газета New York Post, инцидент произошел в нью-йоркском районе Бруклин. Автомобиль исполнителя Maserati был расстрелян неизвестным. Две пули попали в боковое стекло, нападавший скрылся.
Рэпер, несмотря на ранения, смог свернуть на обочину, затем покинул машину и самостоятельно пришел в больницу Брукдейл.
Врачи оценивают его состояние как стабильное. Полиция начала расследование произошедшего.
Напомним, 26 мая 2016 года Трой Эйв был арестован за покушение на убийство и незаконное хранение оружия. Вечером 25 мая он открыл стрельбу на концерте популярного рэпера T.I. в нью-йоркском концертном зале «Ирвинг Плаза». В результате завязавшейся перестрелки погиб один человек, еще трое были ранены.
Трой Эйв — американский рэпер из Краун-Хайтс, района Бруклина. Его сценическое имя происходит от Трой-авеню, улицы где он жил в детстве.