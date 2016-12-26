Неизвестный расстрелял репера Троя Эйва в Нью-Йорке

Неизвестный совершил покушение на американского рэпера Роланда Коллинса более известного как Трой Эйв (Troy Ave).



Как сообщает газета New York Post, инцидент произошел в нью-йоркском районе Бруклин. Автомобиль исполнителя Maserati был расстрелян неизвестным. Две пули попали в боковое стекло, нападавший скрылся.



Рэпер, несмотря на ранения, смог свернуть на обочину, затем покинул машину и самостоятельно пришел в больницу Брукдейл.



Врачи оценивают его состояние как стабильное. Полиция начала расследование произошедшего.

Напомним, 26 мая 2016 года Трой Эйв был арестован за покушение на убийство и незаконное хранение оружия. В ечером 25 мая он открыл стрельбу на концерте популярного рэпера T.I. в нью-йоркском концертном зале «Ирвинг Плаза». В результате завязавшейся перестрелки погиб один человек, еще трое были ранены.

