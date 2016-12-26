Жители Биробиджана несут цветы к Благовещенскому кафедральному собору

Жители Биробиджана зажгут свечи у Благовещенского кафедрального собора в память о погибших в катастрофе самолета Минобороны у Сочи.



В центре столицы ЕАО сегодня в 18.30 состоится памятная акция, сообщает ИА EAOMedia со ссылкой на публикацию в молодежном сообществе "LIVE Биробиджан".

Сегодня в стране объявлен общенациональный траур.

Ранее во всех храмах Сахалинской области отслужили заупокойные панихиды в память о погибших в авиакатастрофе.



Главную службу в Соборе Рождества Христова провел архиепископ Южно-Сахалинский и Курильский Тихон.