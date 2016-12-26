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Жители Биробиджана несут цветы к Благовещенскому кафедральному собору

Сегодня там пройдет панихида по погибшим в результате авиакатастрофы в акватории Черного моря

Жители Биробиджана зажгут свечи у Благовещенского кафедрального собора в память о погибших в катастрофе самолета Минобороны у Сочи.

В центре столицы ЕАО сегодня в 18.30 состоится памятная акция, сообщает ИА EAOMedia со ссылкой на публикацию в молодежном сообществе "LIVE Биробиджан".

Сегодня в стране объявлен общенациональный траур.

Ранее во всех храмах Сахалинской области отслужили заупокойные панихиды в память о погибших в авиакатастрофе.

Главную службу в Соборе Рождества Христова провел архиепископ Южно-Сахалинский и Курильский Тихон.

Известия // понедельник, 26 декабря 2016 года

Жители Биробиджана несут цветы к Благовещенскому кафедральному собору

Сегодня там пройдет панихида по погибшим в результате авиакатастрофы в акватории Черного моря

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