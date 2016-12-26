Самое большое в Европе кошачье кафе открылось в центре Петербурга

Большое котокафе, рассчитанное на 60 животных, появилось в Санкт-Петербурге. Заведение «Республика котов» располагается в центральной части города, на Литейном проспекте.

Это крупнейшее кошачье кафе в Европе. Наряду с появившейся ранее «Республикой кошек» оно является филиалом Музея кошки во Всеволожске, сообщили ИА FlashNord организаторы. Главная цель этих заведений — давать приют бездомным кошкам и находить для них хозяев. Каждый месяц проводятся акции, на которых каждый желающий может выбрать для себя кота.

В день открытия посетителей «Республики котов» встречали 40 пушистых питомцев, многих из которых петербуржцы сразу же забрали в свои дома.