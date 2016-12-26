Новости, деловые новости - Известия
Понедельник,
26 декабря
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Страна   |     |   написать авторам

Четыре человека погибли при пожаре в Пензе

Причиной возгорания могла стать неисправность электрического прибора

Четыре человека погибли при пожаре в частном жилом доме в Шемышейском районе Пензенской области.

Об этом «РИА Новости» сообщил источник в экстренных службах региона. Возгорание деревянной постройки произошло в воскресенье, 25 декабря. В результате инцидента погибли 69-летняя женщина и трое мужчин в возрасте 42, 63 и 65 лет. 

По версии следствия, предварительной причиной пожара могла стать неисправность электрического прибора, отмечает ИА «Пенза-пресс».

На месте возгорания работает следственно-оперативная группа. Выясняются все обстоятельства произошедшего. 

Известия // понедельник, 26 декабря 2016 года

Четыре человека погибли при пожаре в Пензе

Причиной возгорания могла стать неисправность электрического прибора

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Петр Толстой

вице-спикер Госдумы

Все мнения

Мнение

Леонид Рошаль

врач

Все мнения

Мнение

Владимир Мамонтов

журналист

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке