Четыре человека погибли при пожаре в Пензе

Четыре человека погибли при пожаре в частном жилом доме в Шемышейском районе Пензенской области.



Об этом «РИА Новости» сообщил источник в экстренных службах региона. Возгорание деревянной постройки произошло в воскресенье, 25 декабря. В результате инцидента погибли 69-летняя женщина и трое мужчин в возрасте 42, 63 и 65 лет.

По версии следствия, предварительной причиной пожара могла стать неисправность электрического прибора, отмечает ИА «Пенза-пресс».

На месте возгорания работает следственно-оперативная группа. Выясняются все обстоятельства произошедшего.