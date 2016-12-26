Жителям Ангарска заплатят за упавшие на их авто ледяные глыбы

Ангарский суд распорядился выплатить владельцам Toyota Harrier и Lexus 270 тыс. рублей.



Деньги должны перевести РСП «ОАО «ДОСТ» и ООО «Управляющая компания «Жилищное Управление» в Ангарске. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе суда.



Как сказал на заседании владелец Toyota, его машина стояла у дома, никаких ограждающих лент, знаков, надписей о том, что возможно падение снега или льда, не было. Также не было предупреждающих вывесок о том, что идет сброс снега с крыши дома.



В итоге лед деформировал автомобилю крышу салона. Кроме того, появились трещины на лобовом стекле.



Подобный инцидент произошел и с Lexus. У него было разбито лобовое стекло, повреждены капот и правое переднее крыло.

