Новости, деловые новости - Известия
Понедельник,
26 декабря
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Страна   |     |   написать авторам

Жителям Ангарска заплатят за упавшие на их авто ледяные глыбы

Двое пострадавших получат от УК в общей сложности 270 тыс. рублей

Ангарский суд распорядился выплатить владельцам Toyota Harrier и Lexus 270 тыс. рублей.

Деньги должны перевести РСП «ОАО «ДОСТ» и ООО «Управляющая компания «Жилищное Управление» в Ангарске. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе суда.

Как сказал на заседании владелец Toyota, его машина стояла у дома, никаких ограждающих лент, знаков, надписей о том, что возможно падение снега или льда, не было. Также не было предупреждающих вывесок о том, что идет сброс снега с крыши дома.

В итоге лед деформировал автомобилю крышу салона. Кроме того, появились трещины на лобовом стекле.

Подобный инцидент произошел и с Lexus. У него было разбито лобовое стекло, повреждены капот и правое переднее крыло.

Известия // понедельник, 26 декабря 2016 года

Жителям Ангарска заплатят за упавшие на их авто ледяные глыбы

Двое пострадавших получат от УК в общей сложности 270 тыс. рублей

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Петр Толстой

вице-спикер Госдумы

Все мнения

Мнение

Леонид Рошаль

врач

Все мнения

Мнение

Владимир Мамонтов

журналист

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке