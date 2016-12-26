СБУ допросила Савченко

Депутат Верховной рады ответила на вопросы о своих встречах с лидерами ДНР и ЛНР
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Служба безопасности Украины (СБУ) сегодня допросила депутата Верховной рады Надежду Савченко по поводу ее переговоров с лидерами самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик в Минске.
Глава СБУ Василий Грицак заявил, что осуждает действия Савченко и считает ненормальной ситуацию, в которой украинский депутат и член комитета по обороне встречается с лидерами республик Донбасса на территории третьей страны, передает «Федеральное агентство новостей».
Грицак также обратил внимание на то, что встреча проводилась с выключенными мобильными телефонами и соблюдением требования конспирации.
Напомним, ранее Надежду Савченко исключили из состава украинской делегации ПАСЕ, после того как она провела переговоры в Минске с руководителями ЛНР и ДНР.