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СБУ допросила Савченко

Депутат Верховной рады ответила на вопросы о своих встречах с лидерами ДНР и ЛНР

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Служба безопасности Украины (СБУ) сегодня допросила депутата Верховной рады Надежду Савченко по поводу ее переговоров с лидерами самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик в Минске.

Глава СБУ Василий Грицак заявил, что осуждает действия Савченко и считает ненормальной ситуацию, в которой украинский депутат и член комитета по обороне встречается с лидерами республик Донбасса на территории третьей страны, передает «Федеральное агентство новостей».

Грицак также обратил внимание на то, что встреча проводилась с выключенными мобильными телефонами и соблюдением требования конспирации.

Напомним, ранее Надежду Савченко исключили из состава украинской делегации ПАСЕ, после того как она провела переговоры в Минске с руководителями ЛНР и ДНР.

Известия // понедельник, 26 декабря 2016 года

СБУ допросила Савченко

СБУ допросила СавченкоДепутат Верховной рады ответила на вопросы о своих встречах с лидерами ДНР и ЛНР

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