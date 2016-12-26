Новости, деловые новости - Известия
Понедельник,
26 декабря
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Мир   |     |   написать авторам

Премьер-министр Японии посетит Перл-Харбор

Визит состоится в ответ на поездку президента США Барака Обамы в Хиросиму

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ сегодня начинает двухдневный визит на Гавайи. Цель поездки — почтить память погибших в результате атаки японцев на корабли и авиацию США в гавани Перл-Харбор на острове Оаху 7 декабря 1941 года.

В ходе поездки президент США Барак Обама и японский премьер, как ожидается, подтвердят значимость военного альянса двух стран, сообщают японские СМИ. Политики встретятся во вторник в Гонолулу, где родился и вырос Обама.

Атака на Перл-Харбор, унесшая жизни 2,5 тыс. человек, заставила американцев вступить во Вторую мировую войну.

В мае этого года Барак Обама посетил Хиросиму, став первым президентом США, совершившим визит в город, пострадавший от американской атомной бомбардировки.

Поездка Абэ в Перл-Харбор рассматривается японским руководством как ответный шаг.

Известия // понедельник, 26 декабря 2016 года

Премьер-министр Японии посетит Перл-Харбор

Визит состоится в ответ на поездку президента США Барака Обамы в Хиросиму

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Леонид Рошаль

врач

Все мнения

Мнение

Петр Толстой

вице-спикер Госдумы

Все мнения

Мнение

Владимир Мамонтов

журналист

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке