В СФО запретят торговать непищевыми спиртосодержащими жидкостями

Полномочный представитель президента в Сибирском федеральном округе (СФО) Сергей Мeняйлo сообщил, что в Иркутской области и во всем округе на новогодние праздники будет запрещена продажа нeпищeвыx спиртосодержащих жидкостей.



Об этом сообщает агентство «Интерфакс».

Он отметил, что губернатору Иркутской области Сергею Левченко было рекомендовано принять такое решение и он подпишет соответствующий указ. По его словам, региональная комиссия по ЧС «имеет полномочия на такое решение».



«Сейчас надо подписать соответствующий документ, опубликовать его и организовать работу контролирующих органов, правоохранительных структур и общественных объединений, чтобы это решение привести в исполнение», — сказал Мeняйлo, подчеркнув, что эта ограничительная мера должна дать результат.



Напомним, в Иркутской области с 17 по 22 декабря более 110 жителей отравились суррогатным спиpтocoдержaщим концентратом для принятия ванн «Боярышник». Сейчас в регионе введен режим ЧС. Расследованием уголовного дела занялся центральный аппарат СК РФ.



Президент Владимир Путин распорядился изменить акцизы, ввести лицензирование и ужесточить торговлю спиртосодержащей продукцией.

