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В СФО запретят торговать непищевыми спиртосодержащими жидкостями

Полномочный представитель президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло сообщил, что решение будет проработано и в ближайшее время принято

Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь

Полномочный представитель президента в Сибирском федеральном округе (СФО) Сергей Мeняйлo сообщил, что в Иркутской области и во всем округе на новогодние праздники будет запрещена продажа нeпищeвыx спиртосодержащих жидкостей.

Об этом сообщает агентство «Интерфакс».

Он отметил, что губернатору Иркутской области Сергею Левченко было рекомендовано принять такое решение и он подпишет соответствующий указ. По его словам, региональная комиссия по ЧС «имеет полномочия на такое решение».

«Сейчас надо подписать соответствующий документ, опубликовать его и организовать работу контролирующих органов, правоохранительных структур и общественных объединений, чтобы это решение привести в исполнение», — сказал Мeняйлo, подчеркнув, что эта ограничительная мера должна дать результат. 

Напомним, в Иркутской области с 17 по 22 декабря более 110 жителей отравились суррогатным спиpтocoдержaщим концентратом для принятия ванн «Боярышник». Сейчас в регионе введен режим ЧС. Расследованием уголовного дела занялся центральный аппарат СК РФ. 

Президент Владимир Путин распорядился изменить акцизы, ввести лицензирование и ужесточить торговлю спиртосодержащей продукцией. 

Известия // понедельник, 26 декабря 2016 года

В СФО запретят торговать непищевыми спиртосодержащими жидкостями

В СФО запретят торговать непищевыми спиртосодержащими жидкостямиПолномочный представитель президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло сообщил, что решение будет проработано и в ближайшее время принято

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