Пепе может продолжить карьеру в Китае

Защитник «Реала» Пепе в скором времени может перебраться в Китай. Известно, что футболистом заинтересовались несколько китайских клубов и уже направили ему свои предложения. По информации Marco, игрок может перейти в один из них уже во время зимнего трансферного окна.

Португалец Пепе не ведет переговоров с «Реалом» по вопросу продления контракта, срок действия которого истекает в конце сезона, сообщает «Спорт-Экспресс».

В чемпионате Испании 33-летний футболист провел 8 матчей и забил 1 гол.

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