«Я покажу американцам, что такое наша школа бокса»

Чемпионка мира по версии IBO и WBA россиянка Светлана Кулакова решила завоевать еще не покоренные вершины. В начале 2017 года она планирует провести свой первый титульный поединок в США. По признанию самой спортсменки, ее главная цель — завоевать все пояса в своей весовой категории и вернуться на родину абсолютной чемпионкой мира.

— Моя цель —стать абсолютной чемпионкой мира в своей весовой категории до 63,5 кг, — призналась «Известиям» Светлана Кулакова. — Для этого мне нужно завоевать пояса WBO и WBC. Именно поэтому и было принято решение продолжить карьеру за океаном. Есть огромное желание работать с лучшими тренерами — Абелем Санчесом или Педро Диазом. Мы уже ведем переговоры с этими наставниками, так что в ближайшее время сообщим о результатах. Что касается промоушена, то им будет заниматься менеджер Вадим Корнилов. Финансовую поддержку нам будет оказывать глава компании «Мир Бокса» Андрей Рябинский. Свой первый чемпионский поединок в США я планирую провести максимум весной. На сегодня я занимаю четвертое место в рейтинге Boxrec, но уверена, что это ненадолго. Россия — страна номер один, и место у нас будет только первое!

Тренер сборной России по боксу Александр Лебзяк уверен, что у Светланы Кулаковой есть все шансы на то, чтобы стать абсолютной чемпионкой мира.

— Света очень трудолюбивая спортсменка, — поделился с «Известиями» Александр Лебзяк. — В каждом своем поединке она выкладывается по полной. Сможет ли она стать абсолютной чемпионкой мира? Почему нет? Два титула она уже завоевала, осталось еще столько же. У нее очень профессиональный подход к тренировкам. Уверен, что у Кулаковой должно всё получиться. Желаю ей удачи!

Прославленный боксер Руслан Проводников, большую часть своей карьеры проводящий за океаном, считает, что желание Светланы Кулаковой попробовать свои силы за океаном абсолютно естественно.

— В свое время я тоже уехал выступать в США, — признался «Известиям» Руслан Проводников. — Это было нелегкое решение, но я о нем никогда не жалел. Для американской аудитории бокс — часть жизни. Собираются полные стадионы, проводят великолепные боксерские вечера. Приятно, что и у нас в России этот вид спорта находится на подъеме. Но тут Светлана уже всем и все доказала, так что попробовать себя за океаном — абсолютно правильное решение.

Светлана Кулакова отметила, что не оставляет надежд исполнить свою детскую мечту — стать олимпийской чемпионкой по боксу.

— Я всегда хочу сражаться только с лучшими соперницами, — поделилась Светлана Кулакова. — В России я достигла своего максимума и теперь еду покорять США, чтобы вернуться в статусе абсолютной чемпионки мира. Доказать, что женский бокс в нашей стране ничуть не хуже, чем у них. Я многократная чемпионка России, чемпионка Европы и мира по боксу. Очень хочется показать им нашу школу бокса. А еще я хочу поехать на Олимпийские игры в Токио и побороться там за золото — благо новые правила позволяют профессионалам принять участие в этом великолепном спортивном празднике.

Светлана Кулакова является обладательницей чемпионского титула в весовой категории до 63,5 кг по версии IBO и WBA. На счету нашей спортсменки победы на чемпионате мира, Европы и России по боксу. Светлана начала свою спортивную карьеру в 2000 году, поступив в РГУФК на кафедру кикбоксинга. Тренирует ее муж, Игорь Синявский.

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