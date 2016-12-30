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Пятница,
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«Я покажу американцам, что такое наша школа бокса»

Российская спортсменка Светлана Кулакова едет за океан за еще не завоеванными чемпионскими поясами

Фото: личный архив Светланы Кулаковой

Чемпионка мира по версии IBO и WBA россиянка Светлана Кулакова решила завоевать еще не покоренные вершины. В начале 2017 года она планирует провести свой первый титульный поединок в США. По признанию самой спортсменки, ее главная цель — завоевать все пояса в своей весовой категории и вернуться на родину абсолютной чемпионкой мира.

— Моя цель —стать абсолютной чемпионкой мира в своей весовой категории до 63,5 кг, — призналась «Известиям» Светлана Кулакова. — Для этого мне нужно завоевать пояса WBO и WBC. Именно поэтому и было принято решение продолжить карьеру за океаном. Есть огромное желание работать с лучшими тренерами — Абелем Санчесом или Педро Диазом. Мы уже ведем переговоры с этими наставниками, так что в ближайшее время сообщим о результатах. Что касается промоушена, то им будет заниматься менеджер Вадим Корнилов. Финансовую поддержку нам будет оказывать глава компании «Мир Бокса» Андрей Рябинский. Свой первый чемпионский поединок в США я планирую провести максимум весной. На сегодня я занимаю четвертое место в рейтинге Boxrec, но уверена, что это ненадолго. Россия — страна номер один, и место у нас будет только первое!

Тренер сборной России по боксу Александр Лебзяк уверен, что у Светланы Кулаковой есть все шансы на то, чтобы стать абсолютной чемпионкой мира.

— Света очень трудолюбивая спортсменка, — поделился с «Известиями» Александр Лебзяк. — В каждом своем поединке она выкладывается по полной. Сможет ли она стать абсолютной чемпионкой мира? Почему нет? Два титула она уже завоевала, осталось еще столько же. У нее очень профессиональный подход к тренировкам. Уверен, что у Кулаковой должно всё получиться. Желаю ей удачи!

Прославленный боксер Руслан Проводников, большую часть своей карьеры проводящий за океаном, считает, что желание Светланы Кулаковой попробовать свои силы за океаном абсолютно естественно.

— В свое время я тоже уехал выступать в США, — признался «Известиям» Руслан Проводников. — Это было нелегкое решение, но я о нем никогда не жалел. Для американской аудитории бокс — часть жизни. Собираются полные стадионы, проводят великолепные боксерские вечера. Приятно, что и у нас в России этот вид спорта находится на подъеме. Но тут Светлана уже всем и все доказала, так что попробовать себя за океаном — абсолютно правильное решение.

Светлана Кулакова отметила, что не оставляет надежд исполнить свою детскую мечту — стать олимпийской чемпионкой по боксу.

— Я всегда хочу сражаться только с лучшими соперницами, — поделилась Светлана Кулакова. — В России я достигла своего максимума и теперь еду покорять США, чтобы вернуться в статусе абсолютной чемпионки мира. Доказать, что женский бокс в нашей стране ничуть не хуже, чем у них. Я многократная чемпионка России, чемпионка Европы и мира по боксу. Очень хочется показать им нашу школу бокса. А еще я хочу поехать на Олимпийские игры в Токио и побороться там за золото — благо новые правила позволяют профессионалам принять участие в этом великолепном спортивном празднике.

Светлана Кулакова является обладательницей чемпионского титула в весовой категории до 63,5 кг по версии IBO и WBA. На счету нашей спортсменки победы на чемпионате мира, Европы и России по боксу. Светлана начала свою спортивную карьеру в 2000 году, поступив в РГУФК на кафедру кикбоксинга. Тренирует ее муж, Игорь Синявский.  

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Известия // пятница, 30 декабря 2016 года

«Я покажу американцам, что такое наша школа бокса»

«Я покажу американцам, что такое наша школа бокса»Российская спортсменка Светлана Кулакова едет за океан за еще не завоеванными чемпионскими поясами

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