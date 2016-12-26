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Ракетный крейсер «Маршал Устинов» отправился в Североморск

Корабль взял курс на главную базу Северного флота после ремонта в Северодвинске

Ракетный крейсер «Маршал Устинов» покинул акваторию центра судремонта «Звездочка» в Северодвинске и отправился в Североморск — на главную базу Северного флота (СФ). Об этом сообщили в пресс-службе судоверфи.

«В ходе работ на «Маршале Устинове», начатых в 2011 году, корабелами Центра судоремонта был выполнен ремонт корпусных конструкций корабля, механизмов винторулевой группы, главной силовой установки, общекорабельных систем крейсера. Проведена модернизация систем радиоэлектронного вооружения с заменой аналоговых устройств на цифровые», — приводит заявление пресс-службы ИА «Би-порт».

На предприятии добавили, что полученный при ремонте «Маршала Устинова» опыт позволит сократить время ремонтов однотипных с ним крейсеров.

Напомним, ремонт судна начали проводить в 2011 году. Крейсер вышел в море для проведения заводских ходовых испытаний после ремонта в конце октября текущего года.

Известия // понедельник, 26 декабря 2016 года

Ракетный крейсер «Маршал Устинов» отправился в Североморск

Корабль взял курс на главную базу Северного флота после ремонта в Северодвинске

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