Мировые звезды соболезнуют в связи со смертью Джорджа Майкла

В связи со смертью известного поп-исполнителя Джорджа Майкла свои соболезнования выразили звезды мировой поп-музыки.

«Я в глубоком шоке. Я потерял любимого друга — доброго, блестящего творца со щедрой душой. Мои мысли с его семьей, друзьями и всеми поклонниками», — написал на своей странице в Instagram Элтон Джон под опубликованной совместной фотографии с Майклом.



I am in deep shock. I have lost a beloved friend - the kindest, most generous soul and a brilliant artist. My heart goes out to his family, friends and all of his fans. @GeorgeMichael #RIP Фото опубликовано Elton John (@eltonjohn) Дек 25 2016 в 3:24 PST

Мадонна в своем Twitter опубликовала видео своего совместного выступления с Джорджем Майклом и написала: «Прощай, мой друг. Еще один великий артист покинул нас».

Farewell My Friend! Another Great Artist leaves us. Can 2016 Fuck Off NOW? pic.twitter.com/aEGIUNSJbt — Madonna (@Madonna) 26 декабря 2016 г.

Брайан Адамс также написал слова скорби в соцсети: «Прощай, Джордж Майкл. Я не могу поверить. Настолько невероятный певец и волшебный человек слишком рано нас покинул».



RIP George Michael. I can't believe it. Such an incredible singer and a lovely human being, far too young to leave us #georgemichael — Bryan Adams (@bryanadams) 25 декабря 2016 г.

Свои соболезнования выразил и певец Эндрю Риджли, вместе с которым Джордж Майкл создавал популярную в 1980-х группу «Wham!». В своем Twitter он написал, что его сердце «разбито известием о гибели любимого друга». Это трагедия «для всего мира музыки и мира в целом», уверен Риджли.



Heartbroken at the loss of my beloved friend Yog. Me, his loved ones, his friends, the world of music, the world at large. 4ever loved. A xx https://t.co/OlGTm4D9O6 — Andrew Ridgeley (@ajridgeley) 26 декабря 2016 г.

Джордж Майкл ушел из жизни 25 декабря в Оксфордшире на 54-м году жизни, сообщает телеканал «Звезда». Причиной смерти, по предварительным данным, могла стать сердечная недостаточность.

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