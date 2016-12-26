Новости, деловые новости - Известия
Понедельник,
26 декабря
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Мир   |     |   написать авторам

Мировые звезды соболезнуют в связи со смертью Джорджа Майкла

Мадонна, Элтон Джон, Брайан Адамс и другие знаменитости опубликовали в соцсетях слова скорби

В связи со смертью известного поп-исполнителя Джорджа Майкла свои соболезнования выразили звезды мировой поп-музыки.

«Я в глубоком шоке. Я потерял любимого друга — доброго, блестящего творца со щедрой душой. Мои мысли с его семьей, друзьями и всеми поклонниками», — написал на своей странице в Instagram Элтон Джон под опубликованной совместной фотографии с Майклом.

Мадонна в своем Twitter опубликовала видео своего совместного выступления с Джорджем Майклом и написала: «Прощай, мой друг. Еще один великий артист покинул нас».


Брайан Адамс также написал слова скорби в соцсети: «Прощай, Джордж Майкл. Я не могу поверить. Настолько невероятный певец и волшебный человек слишком рано нас покинул».

Свои соболезнования выразил и певец Эндрю Риджли, вместе с которым Джордж Майкл создавал популярную в 1980-х группу «Wham!». В своем Twitter он написал, что его сердце «разбито известием о гибели любимого друга». Это трагедия «для всего мира музыки и мира в целом», уверен Риджли.

Джордж Майкл ушел из жизни 25 декабря в Оксфордшире на 54-м году жизни, сообщает телеканал «Звезда». Причиной смерти, по предварительным данным, могла стать сердечная недостаточность.

Читайте также:

Певец Джордж Майкл скончался по неизвестной причине

Менеджер Джорджа Майкла назвал возможную причину его смерти

СМИ: смерть Джорджа Майкла «необъяснимая», но не вызывает подозрений

Известия // понедельник, 26 декабря 2016 года

Мировые звезды соболезнуют в связи со смертью Джорджа Майкла

Мадонна, Элтон Джон, Брайан Адамс и другие знаменитости опубликовали в соцсетях слова скорби

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Леонид Рошаль

врач

Все мнения

Мнение

Петр Толстой

вице-спикер Госдумы

Все мнения

Мнение

Владимир Мамонтов

журналист

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке