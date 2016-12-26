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В Петербурге задержали мужчин, пытавшихся сделать селфи около «Авроры»

Правонарушителям грозит штраф до 5 тыс. рублей

Полицейские в Санкт-Петербурге задержали двух молодых людей за незаконное проникновение на крейсер «Аврора». Молодые люди пробрались на корабль, пройдя по льду, ради того, чтобы сделать селфи.

Экстремалы влезли на палубу по металлическим растяжкам, устроили себе экскурсию и даже успели сфотографироваться на мачте и в рубке, однако правонарушителей задержали полицейские, отмечает ИА «Невские новости».

По данному факту составлены административные протоколы по статье 20.17 КоАП «Нарушение пропускного режима охраняемого объекта». Задержанным грозит штраф до 5 тыс. рублей.

Известия // понедельник, 26 декабря 2016 года

В Петербурге задержали мужчин, пытавшихся сделать селфи около «Авроры»

Правонарушителям грозит штраф до 5 тыс. рублей

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