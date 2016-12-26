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Во Владивостоке инициируют бизнес-премию «Золотой мост»

Ее проведение поддержали члены ОЭС по развитию информационного общества в Приморском крае

Во Владивостоке полным ходом идет подготовка к бизнес-премии «Золотой мост».

Ее уже поддержали члены общественного экспертного совета по развитию информационного общества в Приморском крае. Мероприятие должно пройти в мае следующего года.

По словам соучредителя медиахолдинга PrimaMedia Алексея Мигунова, в первую очередь эта премия будет направлена на представителей малого и среднего бизнеса. Ее победители будут иметь некоторые преференции. Например, какое-то время на их предприятиях не будет проверок.

Побороться за «Золотой мост» можно будет совершенно бесплатно.

Мероприятие будет проводиться в два этапа. На первом этапе состоятся бизнес-конференции, где бизнесмены будут обмениваться опытом.

На втором этапе жюри  выберет победителя, сообщает ИА PrimaMedia.

Известия // понедельник, 26 декабря 2016 года

Во Владивостоке инициируют бизнес-премию «Золотой мост»

Ее проведение поддержали члены ОЭС по развитию информационного общества в Приморском крае

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