Во Владивостоке инициируют бизнес-премию «Золотой мост»

Во Владивостоке полным ходом идет подготовка к бизнес-премии «Золотой мост».



Ее уже поддержали члены общественного экспертного совета по развитию информационного общества в Приморском крае. Мероприятие должно пройти в мае следующего года.

По словам соучредителя медиахолдинга PrimaMedia Алексея Мигунова, в первую очередь эта премия будет направлена на представителей малого и среднего бизнеса. Ее победители будут иметь некоторые преференции. Например, какое-то время на их предприятиях не будет проверок.

Побороться за «Золотой мост» можно будет совершенно бесплатно.

Мероприятие будет проводиться в два этапа. На первом этапе состоятся бизнес-конференции, где бизнесмены будут обмениваться опытом.



На втором этапе жюри выберет победителя, сообщает ИА PrimaMedia.