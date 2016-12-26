Индия провела успешные испытания ракеты дальнего радиуса действия

В Индии прошли успешные испытания ракеты дальнего радиуса действия. Таким образом, Индия стала шестой страной мира, которая обладает средством межконтинентальной доставки ядерного заряда.

Баллистическую ракеты Agni-V дальностью более 5 тыс. км запустили сегодня с полигона в восточном штате Одиша, сообщает Bloomberg.

Факт пуска ракеты подтвердил в своем Twitter президент Индии Пранаб Мукерджи: «Agni-V усилит наш стратегический потенциал и потенциал сдерживания».