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Понедельник,
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Индия провела успешные испытания ракеты дальнего радиуса действия

Таким образом, она стала шестой страной мира, обладающей средством межконтинентальной доставки ядерного заряда

В Индии прошли успешные испытания ракеты дальнего радиуса действия. Таким образом, Индия стала шестой страной мира, которая обладает средством межконтинентальной доставки ядерного заряда.

Баллистическую ракеты Agni-V дальностью более 5 тыс. км запустили сегодня с полигона в восточном штате Одиша, сообщает Bloomberg.

Факт пуска ракеты подтвердил в своем Twitter президент Индии Пранаб Мукерджи: «Agni-V усилит наш стратегический потенциал и потенциал сдерживания».

Известия // понедельник, 26 декабря 2016 года

Индия провела успешные испытания ракеты дальнего радиуса действия

Таким образом, она стала шестой страной мира, обладающей средством межконтинентальной доставки ядерного заряда

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