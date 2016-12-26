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Ученые доказали, что Сибирь имела связи с Европой еще в XVII веке

Об этом свидетельствуют археологические находки в Омской и Новосибирской областях

Томские и новосибирские ученые нашли доказательства того, что жители Сибири активно общались и сотрудничали в европейскими странами уже в XVII–XVIII веках. Научное открытие было сделано после изучения предметов, найденных во время раскопок в Омской и Новосибирской областях.

Как передает altapress.ru, археологические изыскания проводились летом в Таре в Омской области, входившей в число первых русских городов Сибири, и на археологическом комплексе «Венгерово» в Новосибирской области, включающем памятники от неолита до Средневековья.

Сотрудники Томского государственного университета и новосибирского Института археологии и этнографии СО РАН обнаружили монеты, осколки посуды, выполненной по венецианским технологиям, предположительно в Германии или Чехии, а также обувь с высоким каблуком по польской или венгерской средневековой моде и набор бронзовых вилок.

По данным «РИА Томск», такие находки доказывают, что Сибирь в XVII–XVIII веках не была отдаленным краем. Уже тогда регион имел торговые и культурные связи с Европой.

Известия // понедельник, 26 декабря 2016 года

Ученые доказали, что Сибирь имела связи с Европой еще в XVII веке

Об этом свидетельствуют археологические находки в Омской и Новосибирской областях

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