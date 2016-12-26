Матч ЧМ-2017 Канада – Россия начнется с минуты молчания

С минуты молчания начнется матч молодежного чемпионата мира – 2017 между сборными России и Канады. Таким образом, команды почтят память погибших 25 декабря в авиакатастрофе с самолетом Минобороны Ту-154. Об этом сообщили в пресс-службе ФХР.

На грядущем турнире игра с Канадой для России станет первой. Она пройдет 27 декабря в 04.00 по московскому времени. Чемпионат мира будет проходить в Канаде и продлится до 5 января, сообщает «Спорт-Экспресс».

Ранее, утром, 25 декабря около 5.40 мск, военно-транспортный самолет Ту-154, вылетевший из Сочи в сирийский Хмеймим, пропал с радаров. На борту находились 92 человека — российские военные, артисты ансамбля имени Александрова, девять журналистов, а также восемь членов экипажа. Позже обломки самолета были найдены в Черном море.

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