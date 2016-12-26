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В Краснодаре кладут асфальт в снег

Факты нарушения технологии зафиксировали общественники

Активисты ОНФ намерены пожаловаться мэру Краснодара на случаи укладки дорожного полотна поверх снега и при минусовой температуре.

В частности, 22 декабря, когда температура воздуха была минус 5 градусов, асфальтоукладчики работали на выезде из Краснодара на подъезде к трассе М-4 «Дон».

На следующий день, при минус 9 градусах, битум заливали на улице Солнечной.  

Эксперты объясняют, что при отрицательной температуре нижний слой битума охлаждается, из-за чего асфальт деформируется под весом транспорта. Срок его эксплуатации сокращается практически в два раза.

Общественники призывают жителей города не проходить мимо подобных явлений и фиксировать такие факты на фото- и видеоаппаратуру, сообщает ИА KrasnodarMedia.

Известия // понедельник, 26 декабря 2016 года

В Краснодаре кладут асфальт в снег

Факты нарушения технологии зафиксировали общественники

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