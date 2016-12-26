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В Якутии охотник по ошибке застрелил товарища

Заведено уголовное дело

Трагический случай произошел в Верхневилюйском районе Якутии. Охотник застрелил своего товарища, приняв его за лося.

По факту случившегося заведено уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности». 51-летнему жителю грозит до двух лет лишения свободы.

Как сообщили ИА SakhaNews в СУ СК по Якутии, инцидент произошел 20 декабря примерно в 100 км от села Оргетцы.

Местный житель, который отправился на охоту на снегоходе, во время преследования лося заметил движение среди деревьев. Предположив, что там находится животное, он два раза выстрелил из ружья в этом направлении.

Позже выяснилось, что за деревьями находился другой охотник. Он скончался на месте от сквозного ранения грудной клетки.

Мужчина сам сообщил в полицию о произошедшем.

Сейчас правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства случившегося.

Известия // понедельник, 26 декабря 2016 года

В Якутии охотник по ошибке застрелил товарища

Заведено уголовное дело

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