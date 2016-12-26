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Кремль: версия теракта не получает развития

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что пока рано что-либо утверждать

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что версия теракта при крушении Ту-154 не получает развития. Она находится «далеко не в первых рядах», подчеркнул представитель Кремля.

Песков также отметил, что ни одна из версий пока не получает развития.
«Рассматриваются все версии, поэтому пока рано о чем-то утвердительно говорить», — добавил Песков.

Представителю Кремля также задали вопрос о том, могут ли быть запрещены полеты Ту-154. Песков переадресовал его авиационным властям и Минтрансу РФ.

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Известия // понедельник, 26 декабря 2016 года

Кремль: версия теракта не получает развития

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что пока рано что-либо утверждать

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