Кремль: версия теракта не получает развития

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что версия теракта при крушении Ту-154 не получает развития. Она находится «далеко не в первых рядах», подчеркнул представитель Кремля.

Песков также отметил, что ни одна из версий пока не получает развития.

«Рассматриваются все версии, поэтому пока рано о чем-то утвердительно говорить», — добавил Песков.

Представителю Кремля также задали вопрос о том, могут ли быть запрещены полеты Ту-154. Песков переадресовал его авиационным властям и Минтрансу РФ.

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Теракт не рассматривается в качестве основной версии крушения Ту-154

