Реконструкция Дома губернатора в Пскове начнется в 2017 году

Старт работ по реконструкции Дома губернатора в Пскове намечен на следующий год. Здание является памятником истории и архитектуры XVIII–XIX веков.

О решении властей сообщил на сессии Псковского областного собрания губернатор региона Андрей Турчак. По его словам, поступило подтверждение финансирования этих работ из федерального бюджета. Поэтому работы можно начать уже в 2017 году, передает Псковское агентство информации.

В Доме губернатора ранее располагалась детско-юношеская библиотека им. В.А. Каверина. Сейчас она переехала на Сиреневый бульвар, но после ремонта вернется в историческое здание.

Дом губернатора — одна из крупнейших построек гражданской архитектуры города в XVIII–XIX веках. Исторический памятник является образцом безордерного классицизма в облике губернского Пскова.