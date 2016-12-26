Власти Йошкар-Олы заявили об отказе от акции «Новогодний троллейбус»

В новогоднюю ночь троллейбусы по Йошкар-Оле курсировать не будут. Городские власти решили отказаться от проекта, который продержался всего два года.

Как сообщает ИА MariMedia, жители Йошкар-Олы не оценили идею. Этот вид транспорта популярностью у них в праздничную ночь не пользовался.



Пассажиропоток в прошлые новогодние праздники был низким, сообщили, в свою очередь, агентству в администрации муниципального предприятия «Троллейбусный транспорт».

31 декабря троллейбусы прекратят ходить в 21.00. На линию они выйдут лишь в 7.00 на следующее утро.

Агентство не приводит данных о том, сколько бюджетных средств будет сэкономлено благодаря сворачиванию проекта.

