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Власти Йошкар-Олы заявили об отказе от акции «Новогодний троллейбус»

В мэрии сказали, что ее не поддержали горожане

В новогоднюю ночь троллейбусы по Йошкар-Оле курсировать не будут. Городские власти решили отказаться от проекта, который продержался всего два года.

Как сообщает ИА MariMedia, жители Йошкар-Олы не оценили идею. Этот вид транспорта популярностью у них в праздничную ночь не пользовался.

Пассажиропоток в прошлые новогодние праздники был низким, сообщили, в свою очередь, агентству в администрации муниципального предприятия «Троллейбусный транспорт».  

31 декабря троллейбусы прекратят ходить в 21.00. На линию они выйдут лишь в 7.00 на следующее утро.

Агентство не приводит данных о том, сколько бюджетных средств будет сэкономлено благодаря сворачиванию проекта.

Известия // понедельник, 26 декабря 2016 года

Власти Йошкар-Олы заявили об отказе от акции «Новогодний троллейбус»

В мэрии сказали, что ее не поддержали горожане

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