Его Last Christmas

В рождественский день 25 декабря в своем доме в Оксфордшире скончался Джордж Майкл. Один из самых успешных британских поп-исполнителей, двукратный лауреат «Грэмми», прожил 53 года.



Для музыкантского сообщества завершающийся високосный год оказался безжалостным. Отсчет потерь начался в первой декаде января с ухода Дэвида Боуи и продолжился со зловещей ритмичностью до финальной недели декабря. Сейчас вот выбыл Джордж Майкл. Тихо и рано. Лондонский красавчик греко-киприотских кровей. Фаворит европейского (да и мирового) сладковатого соула второй половины 1980-х.

В 1989-м он получил «Грэмми» в главной номинации «Альбом года» за свой дебютный сольный Faith. Позади тогда остались и Стинг с пластинкой …Nothing Like the Sun, куда входили бессмертные Fragile и Englishman In New York, и вокальный кудесник Бобби Макферрин с альбомом Simple Pleasures, открывавшимся незабвенной Don’t Worry, Be Happy.



Да и вообще за два десятилетия (1980–1990-е), на которые пришелся расцвет майкловской карьеры, самую престижную мировую музыкальную награду за альбом года, помимо Джорджа, получали лишь три представителя Старого Света — Фил Коллинз, U2 и Эрик Клэптон. Все они классифицируются как серьезные рок-исполнители. То есть Майкл в то время стал единственным европейским попсовиком, признанным на академическом уровне по обе стороны Атлантики.

Примечательно, что в ту же пору закадычный друг Элтона Джона и популяризатор интимного лиризма Джордж Майкл, козырным хитом которого являлась тема Careless Whisper, вдруг выстрелил во втором своем альбоме двумя композициями иного порядка —Praying for Time и особенно Freedom’90, годившейся для коллективных пафосных закрытий любых рок-фестов. К слову, многие телесюжеты о переменах в Восточной Европе, и в частности в Советском Союзе, сопровождались тогда фрагментами майкловской «Свободы».

Потом популярность Джорджа слегка поутихла. Реанимировать ее он попытался в 1999-м альбомом кавер-версий (распространенный нынче прием в шоу-бизнесе) Songs From the Last Century, где перепел свои «любимые песни», в том числе относящиеся к периоду Великой депрессии. Номер из данного диска Майкл даже исполнил на одном из концертов в дуэте с Лучано Паваротти.



Лирический тенор Джорджа вообще позволял многое. Скажем, один из своих туров он открыл сольным концертом с симфоническим оркестром в Пражской опере. Приглашали его спеть и на открытии афинской Олимпиады в 2004-м. Все-таки по паспорту он грек — Йоргос Кириакос Панайоту. Но зов предков певца как-то не вдохновил. Он предпочел подождать еще восемь лет и выступить на закрытии Олимпийских игр в родном Лондоне.

Столица Соединенного Королевства вообще ему благоволила. В середине нулевых, когда Джорджа одолевал кризис позднего среднего возраста и он подумывал вовсе свернуть свою поп-карьеру, именно ему сделали предложение открыть сольным концертом реконструированный, а фактически возведенный заново легендарный стадион «Уэмбли».



Ради такого случая Майкл решил устроить ретроспективное шоу 25Live, посвященное своей четвертьвековой артистической биографии. И, создав представление с высокотехнологичной сценографией (один длинный подиум в виде экрана-«ковра» чего стоил!), двинулся по европейским стадионам. Три сольника на парижском «Стад де Франс», два в Дублине, два в московском «Олимпийском».

Возможно, это и была лебединая песня артиста Майкла. Хотя и в последнее свое десятилетие он периодически выступал, записал еще один альбом. Но в медийном пространстве чаще обсуждали его внемузыкальную жизнь. Скандальные поступки и высказывания, судебные разборки, месяц тюремного заключения за хранение наркотиков, возможную потерю голоса как последствие тяжелой пневмонии и прочее.

Джордж расстался этим миром в Рождество. В этом проглядывает некий печальный символизм. В первой половине 1980-х Майкл заявил о себе всему свету в поп-дуэте «Wham!», где его парнером был школьный товарищ Эндрю Риджли. Самой знаменитым шлягером этой парочки оказалась песня Last Christmas, которая и ныне звучит в рождественские дни повсюду. Для Джорджа ее название отныне стало пророческим…