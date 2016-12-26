Под Калининградом задержали более 18,6 т морепродуктов из Китая

Таможенники задержали в Балтийске 18,6 т морепродуктов из Китая, сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Калининградской области.

По предварительным данным, причиной задержания стало несоответствие названия предприятия-изготовителя указанному наименованию в ветеринарном сертификате. Кроме того, не сходятся и страны-экспортеры со списком разрешенных для поставок в России, отмечает kaliningradfirst.ru.

Выпуск груза был приостановлен до получения разъяснений от государственной ветеринарной службы Китая.

