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Под Калининградом задержали более 18,6 т морепродуктов из Китая

Причиной задержания стало несоответствие названия предприятия-изготовителя наименованию в ветеринарном сертификате

Таможенники задержали в Балтийске 18,6 т морепродуктов из Китая, сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Калининградской области.

По предварительным данным, причиной задержания стало несоответствие названия предприятия-изготовителя указанному наименованию в ветеринарном сертификате. Кроме того, не сходятся и страны-экспортеры со списком разрешенных для поставок в России, отмечает kaliningradfirst.ru.

Выпуск груза был приостановлен до получения разъяснений от государственной ветеринарной службы Китая.

Известия // понедельник, 26 декабря 2016 года

Под Калининградом задержали более 18,6 т морепродуктов из Китая

Причиной задержания стало несоответствие названия предприятия-изготовителя наименованию в ветеринарном сертификате

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