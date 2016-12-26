Песков: отсутствие Лукашенко на саммитах не помешает интеграции

Отсутствие президента Белоруссии Александра Лукашенко на заседании ОДКБ и подписании Таможенного кодекса ЕАЭС не помешает обсуждать вопросы, связанные с интеграцией между государствами, заявил в понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Вряд ли можно говорить о том, что Лукашенко пренебрегает этими мероприятиями, заявил Песков.



По словам представителя Кремля, о причинах отсутствия президента Белоруссии на мероприятиях в Санкт-Петербурге должна была бы сообщить пресс-служба Лукашенко. Также Песков отметил, что с белорусскими партнерами все документы были полностью согласованы ранее, передает РЕН ТВ.



Они будут отправлены в Минск для подписания лидером Белоруссии.

«Белоруссия была, есть и будет оставаться нашим ближайшим союзником. Мы очень ценим тот факт, что народ Белоруссии сегодня скорбит вместе с россиянами», — сказал Песков, Именно это, по его словам, является лучшим показателем того, в каких отношениях находятся два государства.

