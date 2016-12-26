СМИ: Пакистан пригрозил Израилю ядерным оружием из-за фейковой новости

Министр обороны Пакистана Хаваджа Мухаммад Асиф завуалированно пригрозил Израилю ядерным оружием.



«Израиль забывает, что Пакистан также является ядерной державой», — написал Асиф в своем Twitter.



Israeli def min threatens nuclear retaliation presuming pak role in Syria against Daesh.Israel forgets Pakistan is a Nuclear state too AH — Khawaja M. Asif (@KhawajaMAsif) 23 декабря 2016 г.

Как пишет британская The Guardian, причиной подобной реакции стало фальшивое заявление бывшего министра обороны Израиля Моше Яалона, которое разместил портал AWDNews.

В нем говорилось, что экс-министр якобы сообщил о возможности ядерного удара по Пакистану, если исламская страна отправит своих военнослужащих в Сирию для борьбы против запрещенной в России террористической организации ИГ («Исламское государство»).

В Израиле данное сообщение назвали неправдой, подчеркнув, что Моше Яалон никогда такого не говорил. Газета Haaretz отмечает, что анализ опубликованной AWD News заметки мог бы помочь пакистанской стороне понять уровень недостоверности информации.



В результате стороны уладили конфликт.