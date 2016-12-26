Ирина Старых вернулась в сборную России после дисквалификации

29-летняя биатлонистка Ирина Старых вернулась в состав сборной России спустя три года. Пресс-служба Союза биатлонистов России сообщила, что спортсменка заявлена на четвертый этап Кубка IBU в итальянском Мартелле, который пройдет с 5 по 8 января 2017 года.

Напомним, что Старых была отстранена от выступлений с 23 декабря 2013 года за применение запрещенного препарата — эритропоэтина (используется для повышения общей выносливости организма).

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