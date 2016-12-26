Захоронения сирийцев со следами пыток обнаружены в Алеппо

Офицеры российского центра примирения сторон, работающие в Сирии, нашли в освобожденных от террористов районах захоронения нескольких десятков сирийцев, подвергшихся пыткам и убитых боевиками.

Об этом сообщил «Ленте.ру» официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков во время брифинга.

«Обнаружены масштабные захоронения многих десятков подвергшихся диким пыткам и расправе сирийцев. У многих отсутствуют части тел, большинство застрелены в голову. И это, по всей видимости, только начало», — сказал Конашенков.

Все обнаруженное документируется как военные преступления и будет предано максимальной огласке, добавил Конашенков.

«Чтобы европейские покровители так называемых «оппозиционеров» в Лондоне и Париже хорошо осознавали, кем в действительности являются их подопечные и осознавали свою ответственность за их зверства», — подчеркнул представитель оборонного ведомства РФ.