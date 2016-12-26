Новости, деловые новости - Известия
Понедельник,
26 декабря
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Мир   |     |   написать авторам

Захоронения сирийцев со следами пыток обнаружены в Алеппо

Всё найденное документируется как военные преступления и будет предано максимальной огласке

Офицеры российского центра примирения сторон, работающие в Сирии, нашли в освобожденных от террористов районах захоронения нескольких десятков сирийцев, подвергшихся пыткам и убитых боевиками.

Об этом сообщил «Ленте.ру» официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков во время брифинга.

«Обнаружены масштабные захоронения многих десятков подвергшихся диким пыткам и расправе сирийцев. У многих отсутствуют части тел, большинство застрелены в голову. И это, по всей видимости, только начало», — сказал Конашенков.

Все обнаруженное документируется как военные преступления и будет предано максимальной огласке, добавил Конашенков.

«Чтобы европейские покровители так называемых «оппозиционеров» в Лондоне и Париже хорошо осознавали, кем в действительности являются их подопечные и осознавали свою ответственность за их зверства», — подчеркнул представитель оборонного ведомства РФ.

Известия // понедельник, 26 декабря 2016 года

Захоронения сирийцев со следами пыток обнаружены в Алеппо

Всё найденное документируется как военные преступления и будет предано максимальной огласке

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Леонид Рошаль

врач

Все мнения

Мнение

Сергей Мельниченко

авиаэксперт

Все мнения

Мнение

Петр Толстой

вице-спикер Госдумы

Все мнения

Мнение

Владимир Мамонтов

журналист

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке