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Курской области увеличили помощь из федерального бюджета

В следующем году регион получит на 3 млрд рублей больше, чем в 2015-м

Более 19 млрд рублей в виде дотаций, субсидий и субвенций получит из федерального бюджета Курская область в следующем году.

Это на 3 млрд рублей большем, чем в прошлом году.

Как сообщает ресурс KurskCity.ru, это вписывается в общую концепцию поддержки регионов федеральным центром. Известно, что сумма бюджетных кредитов субъектов будет увеличена до 200 млрд рублей, то есть в два раза.

Из них Курская область получит более 700 млн рублей. В прошлом году по этой статье региону не выделялись деньги вообще, отмечает агентство.

В частности, деньги предусмотрены для частичной компенсации дополнительных расходов на повышение оплаты труда бюджетникам.

Известия // понедельник, 26 декабря 2016 года

Курской области увеличили помощь из федерального бюджета

В следующем году регион получит на 3 млрд рублей больше, чем в 2015-м

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