Курской области увеличили помощь из федерального бюджета

Более 19 млрд рублей в виде дотаций, субсидий и субвенций получит из федерального бюджета Курская область в следующем году.



Это на 3 млрд рублей большем, чем в прошлом году.

Как сообщает ресурс KurskCity.ru, это вписывается в общую концепцию поддержки регионов федеральным центром. Известно, что сумма бюджетных кредитов субъектов будет увеличена до 200 млрд рублей, то есть в два раза.



Из них Курская область получит более 700 млн рублей. В прошлом году по этой статье региону не выделялись деньги вообще, отмечает агентство.

В частности, деньги предусмотрены для частичной компенсации дополнительных расходов на повышение оплаты труда бюджетникам.