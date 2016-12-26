Одну из улиц Калининграда могут назвать в честь Елизаветы Глинки

Жители Калининграда предложили назвать одну из улиц в честь общественного деятеля, основательницы благотворительного фонда «Справедливая помощь» Елизаветы Глинки (Доктора Лизы).

Общественники выдвинули инициативу о присвоении имени Доктора Лизы улице, где откроется новый детский хоспис. Председатель горсовета Калининграда Андрей Кропоткин эту инициативу поддержал.

«Это хорошая идея. Я обратился в администрацию и — как житель Калининграда и как представитель горсовета — поддержу это решение. Если есть инициатива общественной группы — поддержим», — приводит заявление Кропоткина «Клопс.Ru».

Новый детский хоспис планируется ввести в эксплуатацию к концу 2018 года в районе Балтийского шоссе и Смольного парка в Калининграде.

Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, находилась на борту самолета Ту-154 Минобороны России, потерпевшего крушение в Черном море. В лайнере также находились музыканты ансамбля имени Александрова, журналисты телеканалов НТВ, «Звезда» и «Первого канала», а также военнослужащие. Все они направлялись на российскую авиабазу в Сирию, где планировали провести новогодний концерт. Доктор Лиза летела с ними, чтобы передать сирийским госпиталям медикаменты. Всего жертвами авиакатастрофы стали 92 человека.

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