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Одну из улиц Калининграда могут назвать в честь Елизаветы Глинки

Местные жители предложили присвоить имя Доктора Лизы улице, где появится детский хоспис

Фото: ТАСС/Михаил Соколов

Жители Калининграда предложили назвать одну из улиц в честь общественного деятеля, основательницы благотворительного фонда «Справедливая помощь» Елизаветы Глинки (Доктора Лизы).

Общественники выдвинули инициативу о присвоении имени Доктора Лизы улице, где откроется новый детский хоспис. Председатель горсовета Калининграда Андрей Кропоткин эту инициативу поддержал.

«Это хорошая идея. Я обратился в администрацию и — как житель Калининграда и как представитель горсовета — поддержу это решение. Если есть инициатива общественной группы — поддержим», — приводит заявление Кропоткина «Клопс.Ru».

Новый детский хоспис планируется ввести в эксплуатацию к концу 2018 года в районе Балтийского шоссе и Смольного парка в Калининграде.

Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, находилась на борту самолета Ту-154 Минобороны России, потерпевшего крушение в Черном море. В лайнере также находились музыканты ансамбля имени Александрова, журналисты телеканалов НТВ, «Звезда» и «Первого канала», а также военнослужащие. Все они направлялись на российскую авиабазу в Сирию, где планировали провести новогодний концерт. Доктор Лиза летела с ними, чтобы передать сирийским госпиталям медикаменты. Всего жертвами авиакатастрофы стали 92 человека.

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Известия // понедельник, 26 декабря 2016 года

Одну из улиц Калининграда могут назвать в честь Елизаветы Глинки

Одну из улиц Калининграда могут назвать в честь Елизаветы Глинки Местные жители предложили присвоить имя Доктора Лизы улице, где появится детский хоспис

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