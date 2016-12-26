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Пресс-секретарь Эрдогана: попытка столкнуть РФ и Турцию провалилась

Ибрагим Калын уверен, что убийство российского посла в Анкаре не отразилось на отношениях двух стран

Пресс-секретарь президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Ибрагим Калын заявил, что попытка испортить отношения России и Турции путем убийства российского посла Андрея Карлова в Анкаре провалилась.

«Попытка испортить отношения Турции и России, не допустить дальнейшего сближения двух стран, создать новый виток кризиса провалилась», — заявил Калын в ходе брифинга в Анкаре, передает «РИА Новости».

Он также подчеркнул, что все доказательства «четко указывают» на то, что к убийству Карлова имеет отношение организация оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена.

Об этом ранее заявляли также сам Эрдоган и глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

Гюлен осудил убийство посла и заявил, что убийца не имеет никакого отношения к его организации.

Андрей Карлов был застрелен в спину 19 декабря в Анкаре во время выступления на открытии выставки «Россия от Калининграда до Камчатки глазами путешественника».

Известия // понедельник, 26 декабря 2016 года

Пресс-секретарь Эрдогана: попытка столкнуть РФ и Турцию провалилась

Ибрагим Калын уверен, что убийство российского посла в Анкаре не отразилось на отношениях двух стран

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