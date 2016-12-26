С резиденции Игоря Додона в Кишиневе сняли флаг ЕС

Флаг Европейского союза убран с резиденции нового президента Молдовы Игоря Додона.



Кроме того, как сообщает агентство ТАСС, сайт молдавского президента также изменился: версию портала на румынском языке (RO) заменили на версию на молдавском (MD).

Ситуацию пояснил пресс-секретарь Игоря Дадона Ион Чебан. Он отметил, что, согласно статье 13 конституции Молдовы, государственным языком в стране «является молдавский язык на основе латинской графики» (статья 13).



Чебан отметил, что президент республики уважает конституцию и призывает всех делать то же самое.



23 декабря избранный президент Молдавии Игорь Додон принес присягу и официально вступил в должность главы республики. Лидер Партии социалистов был избран на пост главы государства, набрав 52,18% голосов избирателей во втором туре выборов.



В интервью «Известиям» Додон заявлял, что партия социалистов и он лично будут добиваться отмены соглашения с ЕС и подписания меморандума о сотрудничестве с ЕАЭС, что входит в президентские полномочия.