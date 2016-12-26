Более 90% гостиниц Татарстана забронировано на новогодние праздники

Более 90% гостиниц Татарстана забронировали туристы на предстоящие новогодние праздники. Такие данные приводит портал prohotel.ru со ссылкой на сообщение представителя Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Татарстан, как и в прошлом году, в очередной раз находится в топе регионов, пользующихся большим спросом среди туристов на новогодние даты. При этом загруженность гостиниц туристами на новогоднюю ночь оценивается в 70%, отмечает ИА «Татар-информ».

Туристы бронируют отели на Новый год в Татарстане в среднем на три дня. В праздники в республике будут работать 360 отелей, хостелов, турбаз и санаториев, отметили в АТОР.



В прошлом году в новогодние праздники столицу Татарстана посетили 130 тыс. туристов. Всего в 2015 году Татарстан посетили порядка 2,7 млн туристов.