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Более 90% гостиниц Татарстана забронировано на новогодние праздники

Татарстан в очередной раз находится в топе регионов, пользующихся большим спросом среди туристов на Новый год

Более 90% гостиниц Татарстана забронировали туристы на предстоящие новогодние праздники. Такие данные приводит портал prohotel.ru со ссылкой на сообщение представителя Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Татарстан, как и в прошлом году, в очередной раз находится в топе регионов, пользующихся большим спросом среди туристов на новогодние даты. При этом загруженность гостиниц туристами на новогоднюю ночь оценивается в 70%, отмечает ИА «Татар-информ».

Туристы бронируют отели на Новый год в Татарстане в среднем на три дня. В праздники в республике будут работать 360 отелей, хостелов, турбаз и санаториев, отметили в АТОР.

В прошлом году в новогодние праздники столицу Татарстана посетили 130 тыс. туристов. Всего в 2015 году Татарстан посетили порядка 2,7 млн туристов.

Известия // понедельник, 26 декабря 2016 года

Более 90% гостиниц Татарстана забронировано на новогодние праздники

Татарстан в очередной раз находится в топе регионов, пользующихся большим спросом среди туристов на Новый год

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