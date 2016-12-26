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Крупная коммунальная авария произошла в Нижнем Тагиле

Холодной воды нет уже почти сутки в нескольких районах города

Жители нескольких районов Нижнего Тагила остались без воды.

Авария произошла еще ночью, коммунальные службы не могут справиться с ее последствиями до сих пор, сообщает ресурс TagilCity.ru.

Отмечается, что воды нет в домах, которые расположены на значительном расстоянии друг от друга.

В «Водоканале» пообещали исправить поломку в самое ближайшее время.

Занятия в школах проходят по сокращенной программе, детские сады работают в особом режиме.

Напомним, в этом месяце в городе произошло сразу несколько коммунальных аварий. Самая крупная была зафиксирована 12 декабря. Из-за прорыва трубы на местной ТЭЦ горячей воды не было в некоторых районах города на протяжении нескольких часов.

Известия // понедельник, 26 декабря 2016 года

Крупная коммунальная авария произошла в Нижнем Тагиле

Холодной воды нет уже почти сутки в нескольких районах города

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