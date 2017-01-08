Сила любви

Марине Нееловой исполнилось 70 лет. «Известия» поздравляют замечательную актрису с юбилеем и предлагают вспомнить ее лучшие кино- и театральные роли.

«Монолог» (Нина, 1972)

Фильм Ильи Авербаха по сценарию Евгения Габриловича стал бенефисом Михаила Глузского, сыгравшего академика Сретенского. Однако вряд ли этот образ получился бы столь объемным, если бы не блистательные партнерши народного артиста. Непутевую дочь академика сыграла Маргарита Терехова, а капризную внучку — Неелова. Ее кукольно-хорошенькая героиня и раздражает, и притягивает. И не только зрителя — сам академик Сретенский не мыслит своей жизни без Ниночки.

«Слово для защиты» (Валентина Костина, 1976)

В судебной драме режиссера Вадима Абдрашитова героиню Нееловой обвиняют в покушении на убийство любовника. Она признала свою вину, но ее адвокат Ирина Межникова (Галина Яцкина) пытается найти оправдывающие обстоятельства для своей подзащитной. Собственно, для зрителя и без адвокатских ухищрений всё ясно: Вале Костиной в исполнении Нееловой никаких оправданий не нужно. Умеет актриса так сыграть беззаветную любовь, что поневоле поверишь в ее правоту.

«Осенний марафон» (Алла, 1980)

Культовый фильм Георгия Данелии принес актрисе всесоюзную известность. Впрочем, задумка снять ее в своей картине появилась у режиссера задолго до начала работы над «Осенним марафоном». Впервые он увидел ее в курсовой работе своего ученика по режиссерским курсам, где она играла работницу метро. В фильме Данелии Неелова сыграла машинистку — молодую, одинокую, влюбленную.



Ей бы послать к черту честного плута Бузыкина (Олег Басилашвили) да устроить свою жизнь — благо претенденты имеются. Но Аллочка искренне верит в возможность счастья и ничего, кроме мелких капризов, себе не позволяет. Режиссер тоже позволяет ей надеяться — финал картины открытый. Куда пойдет Бузыкин — к жене или Аллочке — решать зрителю.

«Тюремный романс» (следователь, 1993)

Еще одна история безнадежной любви, сыгранная Нееловой в паре с Александром Абдуловым. В основу сценария фильма Евгения Татарского положена реальная история побега грабителя Мадуева из следственного изолятора «Кресты». Бежать ему помогла следователь Наталья Воронцова. Действие криминальной драмы практически не выходит за рамки допросного помещения, где герои ведут свои диалоги. Однако театральный опыт актеров превращает статичное действие в захватывающую авантюру.

«Сибирский цирюльник» (мать Андрея Толстого, 1998)

Первая возрастная роль артистки, а также одна из немногих киноролей, где во всем блеске проявился ее характерный талант. Сына, которого обвиняют в государственном преступлении, героиня Нееловой любит, но помочь ему не в состоянии — дай бог разобраться с ветреным любовником (Даниэль Ольбрыхский). Неелова запоминается не только яркой гротесковой игрой, но и умением носить костюмы: шляпки, турнюры, боа идут ей безоговорочно.

«Дама» (заглавная роль, «Современник», 2016)

В абсурдистской пьесе Тадеуша Ружевича Неелова играет старую даму.В своем преклонном возрасте, одинокая и забытая, она продолжает упиваться жизнью. Счастью быть на этой земле посвящены все ее нескончаемые разговоры — начиная с выговора официанту за грязный стакан и заканчивая призывом плодиться и размножаться.

— Все должны рожать! — настаивает дама. — И Грета Гарбо, и Сартр, и Бертран Рассел, и кардинал Оттавиани, и Сальвадор Дали, и Пикассо, и генерал Де Голль, и Мао, и Русс... все... все... невзирая на возраст, общественное положение, пол и мировоззрение...

Речи ораторши, насыщенные прихотливыми модуляциями, то раздражают, то гипнотизируют, то льются в душу целительным бальзамом. А параллельно мистическим образом меняется фокус зрительского взгляда. Исчезает нелепая в своих тряпках и побрякушках старуха. В центре сцены и мироздания восседает Она — красивая, сильная, независимая.

Как ее звать? Лилит, Ева, Джульетта, Изольда... Неважно. Только женщина спасет стоящий на краю пропасти мир. Логичным она его не сделает — созданное человеком абсурдно и не подлежит исправлению. Но даже это не лишает его права на жизнь.