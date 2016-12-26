Хоккейный матч в Брянске отменили из-за эпидемии простуды

Одержав победу в первом матче в первенстве Национальной молодежной хоккейной лиги против клуба «Брянск» (6:5), команда «Липецк» попросила перенести вторую встречу из-за массовой простуды игроков.

Последний в этом году матч с участием брянской команды должен был состояться 25 декабря. Но его отменили, сообщает NASHBRYANSK.RU.

Еще в первом поединке гостям из Липецка не хватало игроков. В обороне действовали пять игроков, в нападении — три тройки, тогда как в команде обычно четыре тройки нападения и четыре двойки защитников.

Из-за эпидемии простуды и гриппа в составе липчан отсутствовало сразу несколько хоккеистов, и управление детско-юношеского хоккея ФХР приняло решение перенести игру.