В Орле могут восстановить памятник Сталину

Жители Орла хотят вернуть памятник советскому вождю Иосифу Сталину. Местом установки монумента может стать сквер возле Детской библиотеки имени Пришвина.

За установку бюста Сталину проголосовали члены организации «Дети войны» и участники местного отделения партии КПРФ, монумент уже изготовлен, отмечает InfoOrel.ru.

По мнению общественников, фигура Иосифа Сталина была не последней в истории России и во Второй мировой войне, поэтому заслуживает увековечивания. В настоящее время активисты ведут сбор средств на проведение работ.

Напомним, ранее министр культуры РФ Владимир Мединский высказался против установки официального памятника Сталину. По его мнению, это может разделить нацию.

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