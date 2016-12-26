Директора липецкого УК обвиняют в хищении более 21 млн рублей

СУ СК России по Липецкой области завершило следствие по уголовному делу в отношении генерального директора ООО «Городская управляющая компания «Капитал». Его обвиняют в мошенничестве, совершенном в крупном размере.

Управляющая компания обслуживала многоквартирные дома в Липецке и занималась начислением оплат жильцов за поставленные им ресурсы. Для сбора коммунальных платежей в августе 2014 года гендиректор УК заключил договор с подконтрольной ему фирмой.



Как передает GOROD48, за два с лишним года на расчетные счета данных организаций от граждан поступило более 21 млн рублей. Однако до энергоснабжающих компаний деньги не дошли. Почти половину от данной суммы обвиняемый снял со счетов и потратил на собственные нужды.



В ходе следствия вина обвиняемого была полностью доказана. Гендиректор УК после ознакомления с материалами дела сознался в содеянном. Следствие наложило арест на имущество родственников обвиняемого, приобретенного на похищенные деньги, а поставщикам ресурсов перечислена часть похищенных денежных средств.



Материалы уголовного дела направлены в суд.