Мэр Нижнего Новгорода объяснил, откуда у его семьи квартиры в Майами

«Я готов к любым проверкам», — цитирует НИА «Нижний Новгород» главу Нижнего Новгорода Ивана Карнилина, который накануне дал интервью местному телеканалу. Мэр прокомментировал информацию Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального о наличии у семьи Карнилина двух квартир в США общей стоимостью в $2 млн.

Градоначальник заявил, что недвижимость в штате Флорида купила его жена в 2013–2014 годах, а в марте 2015 года они развелись. Жилье в Майами осталось у бывшей жены.

По словам мэра, это было вложение средств, а он работал в коммерческой структуре, и закон не запрещал ему владеть зарубежной недвижимостью. «Ни я, ни члены моей семьи не собирались жить в этих квартирах. Мы живем и будем жить в Нижнем Новгороде. Это было просто вложение денег», — заявил Карнилин.

Деньги на эту недвижимость, по словам главы Нижнего Новгорода, — это накопления за почти 60 лет его жизни. Он также рассказал о том, что в программе НТВ «Центральное телевидение» прошел проверку на детекторе лжи и тот показал, что Карнилин говорит правду.

В свою очередь, как сообщили в прокуратуре Нижегородской области, по информации об указанной недвижимости проводится проверка.