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Ургант и Светлаков: «Если человек верит, чудо непременно произойдет»

Актерский дуэт — об итогах 2016 года, соцсетях и главных событиях в личной жизни

Фото: агентство Sarafan PR

Одной из основных новогодних премьер вот уже в который раз стал комедийный киноальманах — «Елки 5». Обозреватель «Известий» Наталья Васильева встретилась с главными актерами фильма — Иваном Ургантом и Сергеем Светлаковым. 

— Шесть лет назад, когда вышли первые «Елки», герои помогали друг другу с помощью рукопожатий. Посыл пятого фильма таков, что людям помогают соцсети. Вы в какую помощь больше верите?

Иван Ургант: Я верю знаете во что? Что мир очень тесный и можно совершенно неожиданно встретить даже в самом далеком уголке своего знакомого. У меня есть этому подтверждение. 

Однажды я уехал максимально далеко от России — на малюсенький филиппинский островок, до которого я летел тремя маленькими самолетами. Это было такое блаженство… У меня была задача: не встретить никого из соотечественников, просто раствориться, исчезнуть.

С этого острова мы поплыли еще на один маленький остров. У нас была какая-то экскурсия на лодочке внутрь гротов. И вот плыву я на этой лодочке, а мне навстречу выплывает артист Игорь Ливанов. В этот момент я понял, что мир действительно невероятно тесен. И где-то на далеких островах тоже смотрят фильм «Тридцатого уничтожить». 

Фото: агентство "Sarafan"

Сергей Светлаков: Это точно! Я, наверное, в эти «соединялки» искренне тоже не верю. Это больше фантазия, такая творческая связка фильма. Но я не верю именно в системные чудеса, а вот точечно может быть всё что угодно. 

— А в силу соцсетей верите?

И.У.: Я, например, в социальных сетях вообще не общаюсь ни с кем. И Сережа тоже.

С.С.: А меня и нету там. Только Instagram. 

И.У.: Да, то есть мы присутствуем в социальных сетях, выкладываем там какую-то информацию, но не так, чтобы мы общались с кем-то, переписывались… Я даже сообщения не люблю писать, предпочитаю позвонить — для меня это очень важно. А еще больше я люблю встречаться. И чем дольше я живу, тем больше понимаю, что эти встречи ничего не сможет заменить.

С.С.: Этим своим ответом мы как раз говорим о том, что чудо — это не система. Оно действительно существует и происходит в момент, когда, казалось бы, не может произойти. В него нужно верить, и тогда оно способно где угодно случиться: хоть на работе, хоть в личной жизни, хоть в здоровье… Если человек верит, чудо его где-нибудь тихонечко найдет.

Фото: агентство "Sarafan"

И.У.: Я на 100% в это верю. Чудеса происходят, и в моей жизни они тоже случаются. 

С.С.: И у меня!

— Вышли пятые «Елки» и…

С.С.: Вы сейчас это говорите с такой интонацией, что я представил реальную тюрьму, из которой выходит настоящий Дед Мороз, снимает шапку и говорит: «Вышли пятые елки! Наконец-то…».

И.У.: Освободились.

С.С.: Откинулись! Пятёра прошла! 

— Я к тому, что еще несколько лет — и «Елки» превзойдут «Звездные войны». Сколько вы еще планируете сниматься в этом фильме?

И.У.: Тут видите ли в чем дело: мы к каждому фильму подходим как отдельному кино, а не как к продолжению. Мы же не договаривались на какое-то определенное их количество. Клянусь, я был уверен, что после второго или третьего фильма больше уже ничего не снимут.

Фото: агентство "Sarafan" PR

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— В конце года хочется поговорить о его итогах. Какие, на ваш взгляд, самые важные события произошли в нашей стране в 2016-м? 

С.С.: Самое важное событие в нашей стране — то, что выбрали Дональда Трампа. Это взбаламутило кухни всех россиян! Больше ничего я не вспомню, потому что этот год был логичным продолжением двух предыдущих. Все самые яркие и действительно важные события произошли ранее, а 2016-й пролетел — как будто люди в санях проехались.

Я надеюсь, что 2017-й будет более продуктивным на всё положительное. Еще очень хочется, чтобы в наступившем году всё было не хуже, чем в минувшем. Скажем так: 2016 год был среднестатистическим и странным.

— Многие сетуют, что год високосный, очень сложный.

И.У.: Непростой. Но он закончился, и слава Богу. Я бы так сказал. Главное, чтобы после того, как он закончился, мы помнили только хорошее, а плохое не вспоминали. 

— А лично для вас? Какие события выделяете?

И.У.: Поскольку у меня маленькая дочка и в первый год жизни ребенка всегда происходит что-то новое, у меня буквально каждые несколько недель, дней, месяцев всегда происходит что-то новое. От этого мне становится очень весело и радостно. 

— А у вас, Сергей?

И.У.: Расскажи, как ты машину-то наконец продал.

С.С: Ну продал, поели и всё… 

И.У.: Ну три года же она не продавалась, а тут продалась! 

С.С.: Я просто сейчас пытаюсь как-то анализировать и понимаю, что было столько всего и хорошего, и плохого…

И.У.: Сережа снял как продюсер большой фильм. Вполне успешный.

С.С.: Да, самое главное событие — это выход фильма «Жених», которому я посвятил два года своей жизни. Мне пришлось работать во всех ипостасях, для меня это было безумно сложно, но я доволен результатом. Ваня провел весь этот год с маленьким ребенком, наблюдал за ним, а у меня произошли такие вот творческие «роды». Я подвел маленькую черту под последними двумя годами и считаю, что они были прожиты не зря. 

И.У.: А я на съемках фильма «Елки» узнал, что передача, в которой я снимаюсь («Вечерний Ургант». — «Известия»), получила главную телевизионную премию. Не я, как ведущий, а именно передача. Это тоже было для меня событием, потому что все очень старались, чтобы это произошло. 

Известия // четверг, 5 января 2017 года

Ургант и Светлаков: «Если человек верит, чудо непременно произойдет»

Ургант и Светлаков: «Если человек верит, чудо непременно произойдет»Актерский дуэт — об итогах 2016 года, соцсетях и главных событиях в личной жизни

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