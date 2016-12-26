Четыре человека пострадали в ДТП в Вологодской области в минувшую пятницу, 23 октября, сообщили в пресс-службе УГИБДД УМВД России по региону.

Авария произошла на 5-м км подъездной дороги к населенному пункту Нюксеница, где нетрезвый 16-летний водитель автомобиля ВАЗ-21099, не имея водительских прав, допустил столкновение с автомобилем Chery. В результате аварии травмы различной степени тяжести получили четыре человека — 52-летний водитель китайской иномарки и три пассажира автомобиля ВАЗ-21099 отправлены на амбулаторное лечение, сообщает портал Cpv.Ru.

Отмечается, что предполагаемый виновник аварии не пострадал, несмотря на то что не был пристегнут ремнем безопасности.