Около Воркуты почти месяц горит свалка

Первые очаги возгорания на свалке примерно в 2 км от Воркуты в Железнодорожном районе появились еще 1 декабря. В городе отмечался смог и запах гари. 7 декабря в мэрии города прошло совещание с привлечением МЧС, коммунальных служб и компании «Газпром трансгаз Ухта» по этой проблеме, на котором обещали ликвидировать пожар до выходных.

С тех пор прошло почти три недели, но свалка продолжает гореть.

26 декабря мэрия Воркуты наметила новые сроки ликвидации возгорания на свалке — «до новогодних праздников». Как сообщает ИА «Комиинформ» со ссылкой на пресс-службу администрации заполярного города, на свалку десятки самосвалов свозят снег, работают пожарные расчеты.

В понедельник туда доставлен экскаватор, который нельзя было использовать ранее из-за сорокаградусных морозов, стоявших в Коми всю последнюю неделю.

Как пишут местные СМИ и жители города в соцсетях, возгорание на свалке повторяется не первый год и сопровождается многочисленными жалобами населения на отравление воздуха.