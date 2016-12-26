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Два бассейна закрыли в Благовещенске из-за стафилококка

В Роспотребнадзоре заявили, что в аквапарке не проводился контроль за качеством воды на этапе водоподготовки

Два бассейна закрыли в Благовещенске из-за стафилококка и колиформных бактерий после проверки в аквапарке «Плаза» специалистами амурского управления Роспотребнадзора.

В ведомстве отметили, что остаточный хлор в бассейнах ниже нормируемого значения. Также сообщается, что в аквапарке не проводился контроль за качеством воды на этапе водоподготовки, что создает угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний среди посетителей, пишет ИА «Амур.инфо».

В результате проверки специалисты приняли решение закрыть оба бассейна. Дело об административном правонарушении направлено в Благовещенский городской суд.

Известия // понедельник, 26 декабря 2016 года

Два бассейна закрыли в Благовещенске из-за стафилококка

В Роспотребнадзоре заявили, что в аквапарке не проводился контроль за качеством воды на этапе водоподготовки

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