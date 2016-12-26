Ярославские полицейские изъяли более 252 л «Боярышника»

В ходе рейдов полицейские Ярославля изъяли более 250 л «Боярышника». При этом у продавцов отсутствовали какие-либо документы, подтверждающие легальность ее производства и оборота.



На территории оптово-розничной базы было изъято более 250 л «Боярышника», разлитого в пластиковые емкости по 250 мл. Образцы изъятой продукции направлены в Экспертно-криминалистический центр УМВД по Ярославской области, передает ИА «ЯРНОВОСТИ».

В ходе рейдов оперативники также обнаружили алкогольную продукцию с поддельными специальными федеральными и акцизными марками. Всего было изъято более 7,5 тыс. суррогата.

По последним данным, число жертв отравления «Боярышником» выросло до 77. Напомним, Рocпотребнaдзop ввел запрет на розничную продажу спиртосодержащей непищевой продукции на территории России на 30 суток.

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