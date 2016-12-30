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Выборы, борьба с коррупцией и кадровые перестановки

Эксперты — о политических итогах 2016 года

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Главными событиями уходящего года опрошенные «Известиями» эксперты назвали возращение системы выборов в Госдуму по одномандатным округам, смену куратора внутриполитического блока Кремля, назначение Эллы Памфиловой главой Центризбиркома, а также усиление антикоррупционной повестки.

— Кризис, который случился на парламентских выборах в 2011 году, подтолкнул к изменениям. В частности, вернулись выборы по одномандатным округам, — напоминает политолог Алексей Мартынов. — Реформу провел экс-руководитель администрации президента (АП) Сергей Иванов. И всё, что случилось после, произошло в ее рамках: кадровые решения в АП и ЦИК — пункты одного плана, итоговой чертой в котором стали выборы, — отметил Алексей Мартынов.

Руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачев считает важным, что состав Госдумы обновился наполовину, а фракция «Единой России» — на две трети. Проблемы, которые возникли на выборах в 2011 году, отметил политолог, остались в прошлом: выборы-2016 прошли в обстановке открытости и легитимности.

— Социологи отмечают рост доверия к институту выборов. Большую организованность демонстрирует и новый созыв Госдумы. Растут авторитет нижней палаты и ее влияние. Происходит развитие институтов власти, парламентаризма, — пояснил Константин Калачев.

Не менее знаковыми оказались и перестановки в администрации президента. Как будет выстроена работа новой команды, станет ясно с приближением единого дня голосования в следующем году, отметил Константин Калачев.

— Говорить можно и об ужесточении антикоррупционной борьбы — под следствием оказались три губернатора и один министр. Это сигнал, что неприкосновенных нет. Если в прошлые годы борьба с коррупцией ограничивались чиновниками среднего звена и главами муниципальных образований, то в 2016 году она проходила серьезно и системно, — сказал он.

— Борьба с коррупцией будет продолжена, — уверен политолог Андрей Колядин. — Народ поддерживает эту работу. Президент явно намерен пресекать воровство. И подтверждение тому — ситуация с экс-министром экономического развития Алексеем Улюкаевым.

Профессор НИУ–ВШЭ Олег Матвейчев также считает, что выборы в Госдуму стали самым важным политическим событием года — они прошли без эксцессов, прозрачно и конкурентно.

— Так и было задумано. Все остальные события — сопутствующие. Да, состав ЦИК обновился, но многие реформы были начаты еще при экс-главе ЦИК Владимире Чурове. Назначения губернаторов каждый год бывают, поэтому тоже ничего символического, все избрались плановым образом, — отметил Олег Матвейчев.

Президент холдинга «Минченко Консалтинг» Евгений Минченко, напротив, связал успешность прошедших выборов в Госдуму с назначением на пост главы ЦИК Эллы Памфиловой. Именно это, по его словам, сказалось на качестве и динамике кампании.

— В сентябре прошли интересные выборы разных уровней. Я считаю, что если брать Госдуму, то у нас лучше всех выступили «Единая Россия» и ЛДПР. Первая получила конституционное большинство, а вторая провела более технологичную кампанию. Мы видим, что была высокая конкуренция по одномандатным округам. Между собой конкурировали «Партия роста» и «Яблоко», — сказал Евгений Минченко.

— Несмотря на непростую экономическую ситуацию, российским властям удалось сохранить высокий уровень общественной поддержки, — отметил директор Агентства региональных исследований Ростислав Туровский. — Это демонстрируют и рейтинги президента, и федеральные, и региональные выборы.

Также, по словам Ростислава Туровского, результатом успешной избирательной кампании 2016 года стала попытка улучшить работу российского парламента — активизировать работу депутатского корпуса, повысить его эффективность.

— Впервые за многие годы очевидно стремление не просто добиться успеха на выборах, но и конвертировать его в эффективную работу депутатского корпуса, включая работу в регионах. Это будет способствовать укреплению политической системы, — уверен политолог.

Известия // пятница, 30 декабря 2016 года

Выборы, борьба с коррупцией и кадровые перестановки

Выборы, борьба с коррупцией и кадровые перестановкиЭксперты — о политических итогах 2016 года

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