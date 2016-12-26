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В ОЭЗ «Моглино» появится цех для сдачи в аренду резидентам

Строительство новых производственных площадей в особой экономической зоне Псковской области начнется в 2017 году

В особой экономической зоне (ОЭЗ) «Моглино» в следующем году стартует возведение цеха, который будет сдаваться в аренду резидентам. Кроме того, к лету там начнут работу два завода, которые активно строятся в настоящее время.

Как сообщил губернатор Псковской области Андрей Турчак, в «Моглино» уже готовы электроподстанция, таможенный пост, дорожная инфраструктура. В будущем особая экономическая зона сможет предложить резидентам не только землю, но и готовые помещения.

По словам главы региона, завершается проектирование цеха, который отдадут арендаторам. По плану, строительство здания начнется в 2017 году, передает «Псковская лента новостей». Сразу возвести такой корпус не получилось из-за отсутствия финансов, отметил Турчак. После введения цеха в эксплуатацию там будут сдаваться в аренду производственные площади.

ОЭЗ промышленно-производственного типа «Моглино» была создана в 2012 году на Рижском шоссе в 7 км к западу от Пскова.

Известия // понедельник, 26 декабря 2016 года

В ОЭЗ «Моглино» появится цех для сдачи в аренду резидентам

Строительство новых производственных площадей в особой экономической зоне Псковской области начнется в 2017 году

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