Жители Ялты почтили память жертв крушения самолета Ту-154

Жители Ялты отдали дань памяти жертвам крушения самолета Ту-154, погибшим в авиакатастрофе в Сочи.

В траурной акции спуска букетов и траурных венков на воду Черного моря приняли участие представители властей, студенты и простые граждане. Чиновники и участники общественных организаций выразили родственникам погибших соболезнования, пишет ИА «Крыминформ».

Ранее память погибших в авиакатастрофе почтили минутой молчаний жители Севастополя.

Самолет Ту-154 Минобороны РФ потерпел крушение в Черном море в воскресенье, 25 декабря. На борту лайнера находились 92 человека, в их числе артисты ансамбля имени Александрова, глава благотворительного фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, журналисты телеканалов НТВ, «Звезда» и «Первый канал», а также военнослужащие. Все они направлялись на российскую авиабазу в Сирию, где планировали провести новогодний концерт. Доктор Лиза летела с ними, чтобы передать сирийским госпиталям медикаменты.

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