Рязанские власти рассказали, когда не стоит звонить в скорую помощь

Заместитель министра здравоохранения Рязанской области призвал рязанцев быть более терпимыми к медикам и бороться с температурой бытовыми способами. По словам Олега Митина, некоторые граждане злоупотребляют вызовами, «оттягивая» силы медработников, вызывая «скорую» без необходимости. А набирать экстренный номер необходимо, подчеркнул заместитель министра, только если наблюдается угроза жизни человека.

Речь идет о ситуациях, связанных с травмами, и состояниях, способных вызвать необратимые последствия для здоровья. Например, острый коронарный синдром или нарушение кровоснабжения головного мозга. Правда, замминистра не объяснил, как провести диагностику на дому без участия специалистов.

Также по мнению Олега Митина, поводом для вызова «скорой» могут служить симптомы, связанные с вирусной инфекцией – гипотермия, температура более 39 градусов, а у детей – судороги, свистящее дыхание, нарушение цвета кожных покровов.

Не стоит забывать и о возможности обратиться в поликлинику по месту жительства, сейчас в рязанских больницах введена шестидневная рабочая неделя – дежурные врачи работают в праздничные и выходные дни, цитирует чиновника РИА «7 новостей».

По мнению Митина, нужно бороться с температурой бытовыми способами. А задержка скорой помощи происходит не из-за отсутствия материально-технической базы, а от того, что медики тоже болеют.