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СМИ сообщили о переговорах «Зенита» с Кириллом Погребняком из «Томи»

Нападающий томского клуба, вероятно, поедет на первый сбор сине-бело-голубых с основным составом

Петербургский «Зенит» ведет переговоры с нападающим клуба «Томь» Кириллом Погребняком, сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Как передает «Федеральное агентство новостей», 24-летний форвард, вероятнее всего, поедет на первый сбор петербургского клуба с основным составом. После этого будет определена судьба спортсмена.

Кроме того, по словам источника, «Зенит» также планирует приобрести 23-летнего защитника «Волгаря» Сергея Зуйкова. Помимо сине-бело-голубых, на него претендуют «Амкар», «Терек» и московское «Динамо».

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Известия // понедельник, 26 декабря 2016 года

СМИ сообщили о переговорах «Зенита» с Кириллом Погребняком из «Томи»

Нападающий томского клуба, вероятно, поедет на первый сбор сине-бело-голубых с основным составом

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