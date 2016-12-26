СМИ сообщили о переговорах «Зенита» с Кириллом Погребняком из «Томи»

Петербургский «Зенит» ведет переговоры с нападающим клуба «Томь» Кириллом Погребняком, сообщил источник, знакомый с ситуацией.



Как передает «Федеральное агентство новостей», 24-летний форвард, вероятнее всего, поедет на первый сбор петербургского клуба с основным составом. После этого будет определена судьба спортсмена.

Кроме того, по словам источника, «Зенит» также планирует приобрести 23-летнего защитника «Волгаря» Сергея Зуйкова. Помимо сине-бело-голубых, на него претендуют «Амкар», «Терек» и московское «Динамо».